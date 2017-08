Met dit vegan recept scoor je in de keuken

Steeds meer mensen zweren bij vegan eten. Niet voor niks, zo blijkt. Want het is hartstikke lekker én helemaal niet zo ingewikkeld te maken als wij altijd dachten. Kokkerel maar even mee.

Vegan wraps (2 personen)

Bereidingstijd: 15 minuten. Benodigdheden: koekenpan

Ingrediënten:

1 rode ui

1 el olie

150 g gekruide tofu

2 el citroensap

2 el sojasaus

1 aubergine

2 tomaten

4 volkorenwraps

45 g Becel Biologisch

2 eetlepels baba ganoush

100 g verse spinazie

Bereiding:

Snipper de ui en fruit 5 minuten in de olie. Snijd ondertussen de tofu in stukjes en voeg toe aan de ui. Doe na vijf minuten het citroensap en de sojasaus erbij en laat even pruttelen. Snijd de aubergine en tomaat in plakken. Bestrijk de plakken met een beetje Becel Biologisch en rooster ze vijf minuten in een koekenpan of grillpan. Keer tussentijds twee keer. Bestrijk de wraps met een dun laagje Becel Biologisch. Leg ze even in een koekenpan zonder olie of boter. Besmeer de warme wraps daarna met de baba ganoush. Garneer de wraps met blaadjes verse spinazie, de aubergine- en tomaatplakken en de gekruide tofustukjes.

Lekker vegan

De smaak te pakken? Veel vegan recepten zijn supermakkelijk te maken. Serveer bijvoorbeeld een heerlijke, maar simpele vegan salade bij de wraps. En wat dacht je van een sandwich met gegrilde groente of een sandwich met aardbeien, banaan en pinda’s? Smeer de sneetjes brood wel eerst in met Becel Biologisch, zodat het allemaal goed blijft zitten.

