Vegan vis: ontdek de buddha bowl met veganistische zalmfilet

Vegan zalmfilet, hoor ik je denken, hoe kan dat nu? Jep, het kan. Deze zalmfilet is volledig gemaakt uit sojabonen, maar ziet er précies hetzelfde uit als gewone zalm.

Dat we te veel vlees eten wisten we al, maar nu begint het ook door te dringen dat onze zeeën sterk overbevist zijn. Veel mensen schakelden daarom over naar een vegetarische of zelfs veganistische levensstijl. Voor de net iets moeilijker te overtuigen zielen bedacht SoFish de not-so-fish vegan zalmfilet. Deze week delen we het recept voor de vegan zalmfilet buddha bowl.

Ingrediënten

Voor 4 personen: 4 stuks SoFish Fillets Salmon Style • 280 gram quinoa • 300 gram rode kool • 2 avocado’s • 1 blik kikkererwten (blik á 400 gram) • 4 el tahini • 4 el water • 1 limoen • 1 el sesamzaad

Bereiding

Kook de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat vervolgens afkoelen. Snijd de rode kool fijn en de avocado in blokjes. Laat de kikkererwten uitlekken. Bak de SoFish Fillets Salmon Style volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng de tahini met het water en het limoensap om een dressing van te maken. Schep daarna de quinoa in kommen en verdeel de rode kool, avocado, kikkererwten en SoFish Fillets Salmon Style erover.