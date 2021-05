Vegans opgelet: Dr. Oetker verkoopt nu ook plantaardige pizza’s

De veganisten onder ons opgelet: die pizza-avonden op de bank hoef je niet meer te cancelen. Volledig plantaardige pizza’s zijn namelijk een feit en wij kunnen ons geluk niet op.

Tot voor kort was het voor veganisten lastig om te genieten van een echt lekkere pizza. Ja, er zijn sinds een tijd pizza’s van Dr. Oetker met bloemkool-, spinazie- en bietenbodems. Maar, die voldoen nog steeds niet aan de eisen van een volledige plantaardige pizza. Toch is dat wachten nu niet meer nodig. Het bedrijf voegde twee veganistische pizza’s toe aan hun assortiment.

Rossa Vegetale

De volledige naam van de eerste pizza is: ‘Pizza Rossa Vegetale’. De veganistische diepvriespizza is belegd met verschillende groenten: gegrilde courgette, paprika, aubergine en gedroogde tomaten. ‘De gegrilde groente, extra vierge olijfolie en Italiaanse kruiden zorgen voor een ware smaaksensatie en zijn de perfecte keuze voor een dagje zonder vlees en zuivel.’ Aldus Dr. Oetker.

Margherita Pomodori

Hoewel de ‘Pizza Rossa Vegetale’ niet over veganistische kaas beschikt, doet de ‘Margherita Pomodori’ dat wel. De plantaardige pizzatopping is gemaakt op basis van kokosolie. Met de pesto en cherrytomaatjes als toppings, valt deze pizza behoorlijk goed in de smaak. Dat wordt smullen!

Huh?

Er zijn veel meer producten veganistisch dan dat je dat jezelf nu misschien kunt voorstellen. Dit account op Instagram houdt de opvallendste artikelen voor je bij.

