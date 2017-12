Vegans opgelet: McDonald’s komt met plantaardige burger

Wanneer je aan een veganistische snack denkt, is McDonald’s wel de laatste plaats die je in hoofd opkomt om er eentje te gaan scoren. Tot nu, want de fastfoodketen brengt de McVegan – inderdaad, een veganistische burger – op de markt.

De burger wordt gemaakt van soja en bevat geen kaas, maar wel sla, uit en tomaat als garnering.

Alleen maar vegan snacks

McDonald’s is een van de eerste grote fastfoodketens die naast de gewone hamburger een plantaardige variant aanbiedt, maar zal volgens duurzaam-voedselexpert Marco Agema zeker niet de laatste zijn. ‘McDonald’s neemt met deze burger het voortouw van alle fastfoodketens, maar hierna zal de rest volgen,’ vertelt Agema aan NOS. ‘Over vijftien jaar, zul je zien, eten we alleen nog maar vegetarische of veganistische snacks.’

Met de McVegan laat de fastfoodketen overigens niet voor het eerst zien dat ie met de voedseltrends meegaat. Toen gezond eten een trend werd, lanceerde McDonald’s de maaltijdsalades. Ook is bij veel McDonald’s-vestigingen in Nederland de Veggie-burger verkrijgbaar. Deze groenteburger heeft alleen geen veganistisch keurmerk, omdat er mogelijk kruisbesmetting met dierlijke producten in de keuken kan voorkomen.

Vanaf 28 december is de McVegan in Zweden en Finland verkrijgbaar. Of en wanneer er andere landen volgen, is niet duidelijk.

