Verdwijnt deze populaire theesmaak binnenkort uit de schappen?

Nu de temperaturen dalen kunnen we er nog meer van genieten: een warme kop thee. Maar liefhebbers van rooibosthee zouden misschien maar op zoek moeten gaan naar een andere favoriete smaak. Deze zou namelijk zomaar eens uit de schappen kunnen verdwijnen.

Wie een theedoos in huis heeft, heeft hoogstwaarschijnlijk de smaak rooibos daarin zitten. Maar zo vanzelfsprekend is dat binnenkort niet meer. Door de droogte in Zuid-Afrika de afgelopen jaren, is namelijk het grootste deel van de oogst mislukt. En dat terwijl de wereldwijde vraag naar de theesmaak toeneemt.

Duurder

Dat er een tekort is aan rooibosthee, betekent niet alleen dat het minder in de schappen te vinden zal zijn, maar ook dat de prijzen flink stijgen. ‘Tussen 2011 en 2017 is rooibos zo’n beetje 400 procent duurder geworden’, aldus Alex Didden, importeur van onder meer rooibos tegenover NOS. ‘De droogte houdt aan en daardoor is er veel onzekerheid of onze rooibos-bestellingen daadwerkelijk geleverd worden’, voegt Ignace Breemer – inkoper van Simon Lévelt – daaraan toe.

Zuid-Afrika

De rooibosplant groeit alleen in Zuid-Afrika. Er zijn pogingen gedaan om de plant in andere landen te verbouwen, maar dat mocht niet baten. Het is nu hopen op regen in Zuid-Afrika, maar zicht op verbetering is er nog niet.

Bron NOS, Libelle | Beeld iStock