Charlotte Vogt (27) doet promotie- onderzoek in Jeruzalem. In haar vrije tijd geniet ze van het eten, uitgaan en de historie in deze bijzondere stad.

Wat maakt Jeruzalem zo cool?

‘Het is de geboorteplek van de moderne maatschappij. Maar het is ook de stad van extremen, van conflict, orthodoxe gelovigen en van grenzen – letterlijk, de muur met de Jordaanse Westbank doorsnijdt het oosten van de stad. Maar juist omdat er zo veel dingen zijn opgelegd, zie je dat mensen zich afzetten en rebelleren. Dat zorgt voor een bijzondere indie vibe in de uitgaansscene.’

Waarom ben je in Israël gaan wonen?

‘Ik ben opgegroeid in de VS en wilde altijd al graag buiten Nederland wonen. Nadat ik vorig jaar op vakantie was in Israël, heb ik geregeld dat ik er het laatste jaar van mijn promotiestudie kon doorbrengen. Israël is nergens mee te vergelijken. Dat komt door de mentaliteit, de mensen, de uitgaansscene, de zon, het eten…’

Wat is belangrijk om te weten als je naar Jeruzalem gaat?

‘Dat het weekend op donderdagavond begint en dit ook de leukste avond is om uit te gaan. Omdat de rechtsstaat Israël niet van de kerk is gescheiden, is vrijwel alles gesloten tijdens de Shabbat. Van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag is er geen openbaar vervoer, zijn er vrijwel geen winkels open en zijn alle kosher restaurants dicht.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Op donderdagavond ga ik graag naar de Mahane Yehuda markt, daar zijn veel leuke barretjes. Ik ga ook graag picknicken in de Emek HaMatzleva-vallei. Een van de vetste dingen die ik heb gedaan, is naar de Palestijnse hoofdstad Ramallah gaan. Dat moet vanuit Oost-Jeruzalem en is niet ongevaarlijk, want het ligt in de Westbank, waar Israëli’s niet mogen komen en nog veel spanning heerst. Sinds er een Boiler Room (check YouTube) is uitgezonden vanuit Ramallah, is het wat bekender dat daar goede technofeestjes plaatsvinden.’

Charlotte’s beste tips:

Aan tafel bij Arikha

‘Je kunt Israël niet verlaten zonder twee dingen te hebben gegeten: de échte hummus én een goede sabich (hemelse pita gevuld met gefrituurd aubergine, een magic egg, amba en nog veel meer lekkers). Arikha is de beste sabich-tent van Israël en ligt tegenover Mahane Yehuda.’ Agripas St 83.

Feesten bij Poundak

‘Deze voormalige bank is omgebouwd tot hostel en kunstcentrum met een rauwe ‘onafgewerkte’ sfeer. Het is onlangs geopend. Hier hosten ze vaak allerlei events, waaronder veel goede dj-sets. Altijd slim om hier even een kijkje te nemen.’ Hasoreg 1.

Cultuur snuiven bij Yad Vashem

‘Een imposant museum waar je wordt teruggenomen naar de tijd van de Holocaust. Het monument bestaat onder meer uit een herdenkingsruimte, een historisch museum, de ‘Hal van de Namen’, een archief en een bibliotheek. Heel heftig, maar ook krachtig.’ yadvashem.org

Bijzonder overnachten via Zimmer

‘Tip: boek, net als de Israëli’s zelf graag doen, voor een nachtje of twee een Zimmer, een houten cabine in de natuur. Bijvoorbeeld in het prachtige noorden, waar in het voorjaar alles in bloei staat.’ zimmer.co.il