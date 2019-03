Vet lekker: bij dit Nederlandse restaurant kun je genieten van een ‘high friet’

Na een high tea, high wine en high beer is er nu iets anders: high friet. Eentje waar niet alleen vrouwen, maar ook mannen gelukkig van worden. En iets dikker misschien, want ‘gezond’ kun je het niet noemen.

Bij het restaurant In alle st(r)aten in Dieden-Ravenstein – tussen Oss en Nijmegen – kun je tegenwoordig terecht voor een heuse high friet en da’s nét zo ‘vet’ als het klinkt.

Van scone naar bitterbal

‘Weer eens wat anders dan een standaard buffet en gegarandeerd vrolijke gezichten’, zo omschrijft het restaurant zelf het nieuwe concept. Wat er geserveerd wordt bij een high friet? Geen sandwiches met zalm of zoete scones, maar onder meer vijf verschillende soorten friet en diverse mini-snacks. Daarbij serveren ze ook nog salades, stoofvlees en is er een ruim aanbod aan sauzen. Dus trek je joggingbroek (of anders wat meerekt) uit de kast en reserveren maar!

Bron: Libelle | Beeld: iStock