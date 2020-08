De vier grootste voedingsmythes die diëtisten vaak te horen krijgen

Voeding is – zoals altijd – hot and happening. Iedereen heeft er iets over te zeggen; wetenschappers, gezondheidsvoorlichters, influencers en zelfs de buurvrouw. Het is daarom niet zo vreemd dat er onwaarheden de ronde gaan over gezonde voeding. Er bestaan een heleboel voedingsmythes – sommige door pseudowetenschap, verkeerde interpretaties en sommige gewoon door onachtzaamheid als het op feiten aankomt. Maar het is tijd om er een paar recht te zetten. Hier volgen vier voedingsmythes die diëtisten en voedingskundigen willen dat je ze vergeet:

Natuurlijk suiker is geen suiker

‘Maak deze gezonde taart, volledig suikervrij’ prijkt er dikwijls op gezondheidswebsites. Om er vervolgens achter te komen dat er liters agavesiroop of honing in zitten. Is dat dan geen suiker? Honing, agave, ahornsiroop, kokossuiker en vruchtensapconcentraat zijn allemaal synoniemen voor suiker. Het mag dan natuurlijk zijn en een kleine hoeveelheid vitamines bevatten, het lichaam verwerkt toegevoegde suikers op dezelfde manier als natuurlijke.

Vermijd eieren vanwege het cholesterolgehalte

Eieren: zijn ze het gezondste voedsel ter wereld, zoals sommigen zeggen, of met cholesterol beladen voorbodes van cardiovasculaire ondergang? Eieren hebben een slechte reputatie gekregen omdat het eigeel veel cholesterol bevat. Maar cholesterol is niet zo eenvoudig, je lichaam maakt namelijk zelf ook cholesterol aan. Zo is het nodig bij de aanmaak van hormonen en is het essentieel voor lichaamscellen. Hoe meer je ervan eet, hoe minder je lichaam produceert. Om deze reden veroorzaakt het eten van een paar eieren geen hoge stijging van het cholesterolgehalte.

De Gezondheidsraad in Nederland heeft geen specifieke richtlijn voor het eten van eieren. Wel geven ze aan dat de consumptie van 7 of meer eieren mogelijk een hoger risico op diabetes geeft. Het Voedingscentrum baseert haar advies op de gemiddelde consumptie in Nederland, namelijk 2 tot 3 eieren per week. Tik op zijn tijd dus vooral een eitje weg want naast eiwitten bevat het ook veel vitamines en mineralen.

Water met citroensap boost de stofwisseling

Je zou bijna denken dat water met citroensap een wonderdrankje is. Van dit type water wordt vaak beweerd dat het verschillende gezondheidsvoordelen heeft, waaronder een betere spijsvertering, meer focus en een hoger energieniveau. Er wordt ook gezegd dat het gewichtsverlies bevordert en is daarom een populair onderdeel van veel diëten.

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat citroensap de stofwisseling sneller laat werken. Voldoende water drinken kan wel voor een groter verzadigingsgevoel zorgen, waardoor de kans op overeten verkleint. Maar dit komt door het water, niet het citroensap. Je hoeft water met citroensap niet te laten staan want het is een gezonde dorstlesser met weinig calorieën. Als je door het toevoegen van citroen meer water gaat drinken zou ik dit vooral doen. En het maakt je glas water er natuurlijk wat feestelijker uit zien.

Rode wijn is goed tegen hart-en-vaatziekten

Lang was het credo dat dagelijks een glaasje rode wijn goed is voor de gezondheid. De antioxidanten, waar rode wijn vol mee zit, zou een beschermende werking hebben tegen hart-en-vaatziekten. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat alcohol mogelijk niet zo sterk verband houdt met ziektepreventie als eerder werd gedacht, en dat de nadelige effecten van alcoholgebruik opwegen tegen de voordelen. Zelfs één glas per dag heeft volgens de wetenschap mogelijke negatieve effecten.

Helemaal geen alcohol dan? Ach, stress is ook slecht voor je.

Over diëtiste Desiré

Desiré van der Kruk (24) is na het behalen van haar bachelor Voeding en Diëtetiek een online diëtistenpraktijk begonnen. Op www.jouwfoodplan.nl geeft ze diverse voedingstips en kan je terecht voor online dieetconsulten en voedingsschema’s op maat. Daarnaast schrijft ze graag artikelen over voeding en gezondheid, zoals voor de Viva. Guilty pleasures van deze diëtist zijn nacho’s en Ben en Jerry’s.

Desiré gaf eerder ook antwoord op de vraag: kan te weinig slaap extra kilo’s veroorzaken?