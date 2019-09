VIVA’s Vijf: 5x de beste koffietentjes

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de beste plekjes om koffie te drinken.

Of je nu een werkduif, vroege vogel of toch meer een nachtuil bent, bij Kanarie Club kun je ieder moment van de dag terecht voor de heerlijkste koffie. De vroege vogels ontwaken met een dampende kop. Terwijl de werkduiven in de middag wat extra energie vinden in een stoot cafeïne. En de nachtuilen kunnen nog wel wat uurtjes door zodra ze nippen aan hun espresso martini. Dankzij de spaarkaart is iedere koffieleur bij Kanarie Club een geluksvogel: voor iedere koffie die je bestelt, krijg je een stempel. Is je stempelkaart vol? Dan krijg je jouw favoriete koffie cadeau.

Jouw ochtendroutine is pas compleet na een fikse stoot cafeïne. Maar ook in de late uurtjes van de avond kunnen deze powerbonen je redding zijn. Drink na een iets te lange werkdag een classy Espresso Martini aan de bar bij Bardak. Met een vleugje Amaretto en een hint van vanille blijf je hier nog wel even (bar)hangen. Komt de spijsvertering weer op gang? Combineer ‘m met een streetfood snack uit Tel Aviv.

Dit is een van de hipste koffie tentjes uit Rotterdam, je hoeft er alleen maar binnen te stappen en je voelt je al een hipster. Ze maken de lekkerste espresso, zoetste cappuccino en fruitigste filter koffie die je ooit gedronken heb. Man met Bril is niet alleen heel leuk om wat koffie te drinken maar je bent er ook altijd welkom voor een heerlijk hapje.

Als je ooit eens in Utrecht bent ga dan even lang Cupp koffie, ze staan dagelijks voor je klaar met een lekker koffie of cappuccino. Als iets specialers wilt hebben ze ook vast op de molen koffie van de Utrechste Brander Keen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een lekker gebakje.

Ben jij een ware koffieconnaisseur? Is jouw bakkie meer dan alleen een ochtendritueel en noemen ze jou ook wel een koffiesnob? Dan ben je bij Hop & Stork aan het juiste adres. Bij binnenkomt begroet de warme geur van versgemalen koffiebonen je al terwijl de getrainde barista achter zijn koffiebar al druk in de weer is. Elke koffieboon vertaalt zich hier in jouw favoriete koffie. Of dit nou een espresso, affogato of cappuccino is. Het lekkerste van alles? Elk kopje komt met een kleine chocomousse on the side