VIVA’s Vijf: 5x de lekkerste foodfestivals

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de lekkerste foodfestivals.

Dit weekend wordt het Rembrandtpark omgetoverd tot een pizza walhalla voor jong en oud. Kies uit pizza margharita, quattro stagioni, maar ook speciale varianten zoals pizza tartufo, een veganistische of glutenvrije pizza. En wanneer je je stempelkaart vol hebt, maak je kans op mooie prijzen! Dans het eten er weer af bij het muziekpodium en de silent disco.

Wanneer? 25 mei-26 mei 2019

Een festival op wielen, hoe leuk is dat! Elk voorjaar keren de Rollende Keukens terug bij de Amsterdamse Westergas. Meer dan 100 mobiele restaurantjes vormen het grootste openluchtrestaurant van Europa. Van pizza’s, visgerechten, smoothies tot aan Hollandse klassiekers, voor ieder wat wils!

Wanneer? 29 mei-2 juni 2019

Het geliefde Griftpark wordt binnenkort weer omgetoverd tot één groot openluchtrestaurant. Van sushi tot Surinaams van vega tot burgers: de smaakpapillen worden een weekend lang getrakteerd. Bijzondere acts van jonge theatermakers en live performances maken een bezoek aan TREK helemaal compleet!

Wanneer? 6-10 juni 2019

Vier dagen lang veranderd Leiden in een festival met muziek, evenementen en gezelligheid op verschillende locaties. Bij Leiden Culinair kun je genieten van Leidse culinaire hoogstandjes.

Wanneer? 27 juni-30 juni 2019

Fête du Champagne is een sprookje waarbij je je in de romantiek van het Franse boerenland waant. Tijdens deze drie dagen in juni kun je verdwalen in alles wat met champagnes, crémants en wijn te maken heeft. Er zullen meer dan 100 (!) verschillende soorten champagne te proeven zijn.

Wanneer? 28 juni-30 juni 2019

