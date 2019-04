VIVA’s Vijf: 5x eten in de stijl van Koningsdag

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x locaties waar je helemaal in de stijl van Koningsdag kunt eten.

Royal Kingsday | THE DUCHESS

Heb jij zin om in het weekend van Koningsdag te lunchen in adellijke sferen? Dan kan bij THE DUCHESS. De lunch is geopend van 12.00u tot 15.30u en sinds kort kun je hier genieten van klassieke nummers, die live door een pianist worden gespeeld! Ook op zaterdag 27 en zondag 28 april, geniet je van 12:30u t/m 18:00u van deze live performances.

Koningsdag in style & Hangover brunch | MR PORTER

Vier koningsdag in stijl op het dakterras van MR PORTER en kijk uit over de stad die oranje kleurt. Op zaterdag 27 april kun je in het meest exclusieve steakhouse van Amsterdam genieten van een uitgebreide lunch of diner, nip je aan cocktails in de bruisende bar en neem je plaats in de lounge waar de DJ zorgt voor de nodige dansmuziek. Ben jij meer opzoek naar de ideale plek om de kater te bestrijden de day after? Ook bij MR PORTER hebben ze daar wat op bedacht. Op zondag 28 april toveren ze alles om tot Hangover Brunch.

Perfect lunch spot | IZAKAYA Asian, Kitchen & Bar

Ben jij van plan om al op Koningsnacht er een feestje van te maken? Bij de meest exclusieve hotspot van de Amsterdamse Pijp ben je dan aan het juiste adres. IZAKAYA Asian, Kitchen & Bar is namelijk de perfecte plek om je avond te beginnen. Geniet samen met je vrienden van shared dining gerechten, terwijl de DJ zorgt voor muziek. Neem plaats op het mooie terras of achter het raam voor een heerlijke lunch, brunch of diner en kijk naar alle oranje gekte dat aan je voorbij gaat.

Der After 5 year Anniversary | THE BUTCHER Social Club

Naast dat we Willem’s verjaardag morgen vieren, vieren ze bij THE BUTCHER Social Club ook hun 5e verjaardag met een speciale editie. Meer af bij de steiger van de A’DAM toren en rol naar binnen bij de urban playground van Amsterdam Noord. Vanaf 20.30 uur t/m 03.00 uur zorgen DJ’s zoals Jan van Kampen (Dekmantel), Donny Eimers (Thuishaven) en Ingi Visions (Slapfunk), voor heerlijke beats en een avond die je niet snel vergeet. Tickets zijn verkrijgbaar via deze link.

Orange Buns | THE BUTCHER

Ga jij met Koningsdag een rondje lopen door Amsterdam en ben je opzoek naar een goede stop voor wat lekkers? Ga dan langs bij een van de zaken van THE BUTCHER. Ter ere van Koningsdag komt THE BUTCHER namelijk met oranje burger buns. Wij zijn fan! Deze speciale Koningsdag burgers zorgen ervoor dat zelfs je burger match met je outfit en je er fashionable bij loopt. Instagramwaardig zijn deze burgers dus zeker!

