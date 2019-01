Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x hotspots waar je tijdens Dry January terecht kunt voor alcoholvrije cocktails.

Alcoholvrije Gin & Tonic | Café Americain

Bij Café Americain kan je genieten van een G&T zonder de gevolgen, want die wil je liever niet hebben. Hier schenken ze een alcoholvrije versie van deze all time favourite klassieker. Het perfecte antwoord op je gin-tonic-craving. Neem hier wat bitterballen of nootjes bij, of ga voor een gezondere snack (als je ook voornemens hebt om een kilootje kwijt te raken).

De bloemetjes buiten zetten | MR PORTER

Om Dry January vol te houden kunnen we gelukkig gewoon langs bij MR PORTER. For the alcohol free saints, hebben de bartenders hun creativiteit losgelaten op een aantal virgin cocktails, bijvoorbeeld de Rose Julab. De Rose Julab is de alcoholvrije versie van de Persian Rose Fresca. Deze creatie zit vol met rozen, hibiscus, granaatappel en appelsap. Deze combinatie laat je smaakpapillen de sterren van de hemel dansen.

MOER’s mocktail | MOER

Bij MOER vind je niet alleen groentes in de gerechten, maar ook in de cocktails. Heb je een favoriete groente, en wil je die graag omgetoverd zien in een drankje? Dat kan. Laat het de barman weten en hij tovert van jouw gekozen groente een echte cocktail, zonder alcohol natuurlijk. Perfecte match met de groente-gerechten op de kaart.

Virgin Pinecone | ZA Amsterdam

Speciaal voor Dry January toverde ZA Amsterdam haar signature en meest populaire Pinecone-cocktail om tot een virgin-variant. Spicy gemberbier met rozemarijn en Spaanse rode siroop met kersen en bramen. Voor een spectaculair uitzicht op de Houthavens en de Virgin Pinecone cocktail neem je plaats in de cocktailbar van ZA Amsterdam.

Groente gerechten & mocktails | Bardak

Wil je het jaar gezond starten, zonder vettige happen en zonder alcohol? Dan ben je bij Bardak aan het juiste adres. Hier vind je een scala aan groente gerechten, en op de maandag zelfs een Vegan Monday. Cauliflower, Mushroom Shawarma of falafel met tahini zorgen voor een menu waarbij je je vingers wil aflikken. Neem hier een van de fruitige mocktails bij, en je jaar begint meteen goed!

