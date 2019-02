VIVA’s Vijf: 5x lekker uiteten bij sterrenchefs

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: De vijf beste sterrenchef-restaurants.

1. Carstens Amsterdam

Bij het net geopende Carstens is niemand minder dan Maik Kuijpers de concept-chef. De ex-chefkok van het sterrenrestaurant Librije bedacht een -duidelijk- werkende formule voor de nieuwe brasserie. De man in de keuken, chefkok Rick van der Meij, tovert dan ook elke dag plaatjes op je bord. Het eten bij Carstens is verfijnd, maar toch simpel. Het is dan ook de bedoeling om hun brasserie zo toegankelijk mogelijk te maken. Pluspunt: ze werken vooral met producten van eigen bodem.

Hasselaerssteeg 1, Amsterdam

2. Niven

Restaurant Niven in Rijswijk is vernoemd naar de chefkok, Niven Kunz, die op zijn vierentwintigste al een Michelinster kreeg. Alle gerechten bij Niven bestaan voor tachtig procent uit groenten en voor maar twintig procent uit vlees of vis. Groenten krijgen voorrang in Niven’s keuken.

Delftweg 58a, Rijswijk

3. Beluga

Bij Beluga in Maastricht experimenteren ze graag met kleuren en smaken. Ze besteden heel veel aandacht aan de presentatie van hun gerechten and it shows! Elk gerechtje lijkt regelrecht uit een schilderij te komen. Het sterrenrestaurant werd nog maar net verkocht door oprichter Hans Van Wolde aan sous-chef Servais Tielman. Geen nood dus, Beluga blijft in goede handen!

Plein 1992 12, Maastricht

4. Zarzo

Zarzo in Eindhoven probeert elk seizoen verschillende menu’s op tafel te toveren met alles erop en eraan. Hun chefkok Adrian Zarzo hecht enorm veel waarde aan de samenwerking met zijn personeel. Hun slogan is dan ook: ‘Samen creëren. Samen werken. Samen Zarzo.’ Naast de vele prijzen die de man achter Zarzo heeft gewonnen, kreeg het restaurant ook een Michelinster toegewezen in 2015.

Bleekweg 7, Eindhoven

5. ML Restaurant

Het ML Restaurant was vroeger een lettergieterij. De eigenaars willen koste wat het kost dat oude industriële feeling koesteren en trokken ook in hun hotel boven het restaurant die toets door. Bij ML krijg je heerlijke én betaalbare gerechten voorgeschoteld, die toch elk een speciale touch hebben. Ze combineren alledaagse, met haast onbekende ingrediënten en dat maakt hun gerechten net zo interessant.

Klokhuisplein 9, Haarlem

