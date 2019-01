VIVA’s Vijf: 5x leuke eetgelegenheden in Amsterdam

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: vijf leuke eetgelegenheden in Amsterdam.

1. La Lotteria

Ben jij een grote liefhebber van de Italiaanse keuken? Breng dan eens een bezoekje aan La Lotteria. Hier vind je traditionele, Italiaanse gerechten. Het menu bestaat uit onder andere antipasti, pasta, pizzette en panini. De meeste ingrediënten zijn biologisch en Fairtrade. Verder hangt er een ontspannen sfeer waar je onder het genot van een goed glas wijn kunt genieten van het eten. Als je besluit om bij La Lotteria te gaan eten, maak je ook nog eens kans op een gratis lunch of diner door een lootje te trekken. Klik hier voor meer informatie.

2. Ramenfestival Amsterdam

Houd jij van de Oosterse keuken en met name van Japans eten? Dan ga je heel erg blij worden van dit nieuws. Na een burger- en een sushifestival komt er nu ook een ramenfestival naar Amsterdam! Dit is het eerste ramenfestival van Nederland. Ramen is het welbekende Japanse noedelsoepgerecht. Naast ramen is er ook een karaoke en kun je bij de lancering van de ramenburger zijn. Het festival wordt georganiseerd door Susam Pang van culinair blog BySam en vindt plaats op zondag 19 februari bij het street art restaurant De Bajes. Tickets zijn vanaf 25 januari hier te bestellen.

3. ZA

Restaurant en bar ZA heeft sinds kort haar deuren geopend. In dit restaurant staan internationale smaken centraal. Je hebt de keus uit veel mediterrane gerechtjes. Gasten worden aangespoord om zoveel mogelijk te proeven en te delen met anderen. Ook is er een uitgebreid cocktailmenu en een brede verzameling wijnen. Je kunt hier ook terecht voor een ontbijt of lunch. Klik hier voor meer informatie.

4. Noorderschip

In het welbekende Veronica-schip is het Noorderschip geopend. Je kunt er niet alleen eten, maar ook dansen of deelnemen aan een yoga-sessie. Het is het ideale restaurant voor vegetariërs. Er wordt namelijk geen vlees geserveerd, wel vind je hier en daar wat vis. Het menu bestaat voornamelijk uit gerechten met verse groenten. Er wordt namelijk veel met lokale en biologische groenten gewerkt. Klik hier voor meer informatie.

5. MaMa Kelly

Na het grote succes van MaMa Kelly in Den Haag, is er sinds een jaar een tweede vestiging in Amsterdam. Het restaurant is gelegen in het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid. Alleen al om het interieur zou je er een keer willen eten. Het restaurant is namelijk helemaal roze. Het is net een plaatje! MaMa Kelly staat bekend als een kreeft- en kiprestaurant. De gerechten worden op verschillende manieren geserveerd; van klassiek tot aan extra spicy. Natuurlijk kun je bij MaMa Kelly ook terecht voor andere soorten gerechtjes. Klik hier voor meer informatie.

