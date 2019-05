VIVA’s Vijf: 5x lunchen bij de leukste tentjes van Amsterdam Oost

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x leukste locaties om te lunchen in Amsterdam Oost.

Bar Botanique

Waan je in tropische sferen in Bar Botanique, Café tropique! In het pand werd vroeger gegymd, daarna zat het legendarische cafe de Ponteneur 25 jaar lang op deze locatie. Nu is het gebouw omgetoverd tot een oase van groen, overal waar je kijkt. Gelegen in de sfeervolle Eerste van Swindenstraat kan je in Bar Botanique de gehele dag terecht voor wat lekkers. Van mooi versierde acai bowls tot de meest bijzondere croques: voor iedereen staat er wat op het menu!

Louie Louie

Tegenover het Tropenmuseum zit het smaakvol ingerichte Louie Louie. Dit all day cafe is van de succesvolle eigenaren van De Biertuin, Bar Bukowski en Smokin’ Barrels. Gegarandeerd succes dus! Het menu is geïnspireerd op de Zuid-Amerikaanse keuken dus voor burrito’s en taco’s kan je hier terecht, ook in vegetarische uitvoering. Met een lekker drankje van de zeer uitgebreide drankkaart is een lunch hier zonder twijfel geslaagd.

Hartje Oost

Deze plek is de ideale mix tussen koffieboetiek en een winkel. Je kan er terecht voor koffie met een lekker taartje een goede lunch, maar daarnaast is Hartje Oost ook een winkel! De eigenaressen houden van mooie merken met een verhaal. Het is dus goed mogelijk dat je na de lunch Hartje Oost verlaat met een nieuwe aankoop. Al het eten en de koffie wordt iedere dag huisgemaakt of geleverd door ondernemers uit de buurt. Een knusse plek om lekker te lunchen!

Beter & Leuk

Biologisch, creatief, huiselijk en vooral goed eten, dat zijn de kernwaarden van Beter & Leuk. Er wordt zoveel mogelijk met bio-, seizoens- en lokale producten gewerkt en in het interieur staat het gebruik van vintage & upcycling centraal. Ook hier kan er geshopt worden. Alle schilderijen aan de muur zijn te koop en er is ook tweedehands kleding te krijgen. De menukaart is uiteenlopend, van smoothiebowls en pancakes tot koreaanse rijstbowls. Ook vega, vegan & glutenvrij is goed vertegenwoordigd op de kaart.

Cafe Kuijper

Aan de Linnaeusstraat, vlakbij het Oosterpark zit Kuijper. Hier is het altijd druk dus dat is een goed teken. Voor het Café zit een groot terras waar vrijwel altijd de zon schijnt. Op het menu zijn onder andere lekkere tosti’s, flammkuchen en dikke uitsmijters te vinden. Bovendien hebben ze hier een groot aanbod speciaalbiertjes mocht je vroeg aan de borrel willen beginnen. Klinkt super toch?!