VIVA’s Vijf: 5x de lekkerste cocktails die je thuis kunt maken

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5x de lekkerste cocktails die je thuis kunt maken

Mojito

Holidu heeft een lijst gemaakt met de 10 meest populaire cocktails, en het verbaast je waarschijnlijk niet dat de moijto op deze op de lijst staat. Deze cocktail vult zeker de harten en avonden van vele liefhebbers. Oorspronkelijk komt de moijto uit Havana, Cuba. Hij begon rond rond 1930 populair te worden en vandaag de dag is het drankje over de hele wereld bekend. De traditionele ingrediënten van deze cocktail zijn: witte rum, bruine suiker, limoen, munt en spa rood, heerlijk voor de lente avonden in je tuin.

Sangria

De sangria is een Spaanse cocktail die naast locals ook beroemd is onder toeristen. Dit heerlijke drankje bestaat uit: wijn, fruit en vaak een brandy, maar er bestaan verschillende soorten uit verschillende regio’s. We weten niet precies waar die oorspronkelijk vandaan komt, maar wij kennen het voornamelijk als typisch Spaanse drank.

Gin & Tonic

Nu hebben we een grote klassieker: gin en tonic. Deze cocktail is gemaakt van gin, met tonic water en een flinke portie ijs! Er zijn vele variaties mogelijk met bijvoorbeeld komkommer, rozemarijn of grapefruit. Deze populaire cocktail werd voor het eerst bekend in de 18e eeuw toen een Schotse dokter, George Cleghorn, de effecten van kinine op malaria bestudeerde. Toen kwam het idee om de smaak van dit “medicijn” iets smakelijker te maken met suiker, gin en limoen en zo kwam Gin & Tonic tot leven!

Piña Colada

Piña Colada kon niet missen op de lijst van Holidu. Deze cocktail op basis van rum, kokosmelk en ananassap is in staat om iedereen gelijk in de vakantiesferen te brengen. Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan. Waarvan één over de Puerto Ricaanse piraat Roberto Cofresí, die om zijn zeelieden op te vrolijken, een eerste versie van de beroemde cocktail aanbood. Vervolgens werd in 1978 de Piña Colada uitgeroepen tot de officiële cocktail van Puerto Rico en werd hij popular.

Aperol Spritz

Wat zouden we zijn zonder onze geliefde italiaanse cocktail, Aperol Spritz? Op basis van prosecco, Aperol en prik water is deze cocktail het symbool van een heerlijk zonnige aperitief. De cocktail komt uit Padua 1919 en is door de gebroeders Barbieri bekend geworden in Italië. In 2019 werd het drankje als negende genoemd op de lijst van de beste cocktail.