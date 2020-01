VIVA’s vijf: 5 producten en evenementen voor Dry January

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5 evenementen en producten om mee te doen aan Dry January.

Bar 0.020 de alcoholvrije bar

Na de feestdagen, waarbij de alcohol rijkelijk vloeit, nemen veel mensen zich voor om het in januari even wat rustiger aan te doen. Bar 0.020 helpt je om dit goede voornemen te kunnen aftikken. Het doel van de bar is om mensen op een positieve en gezellige manier Dry January door te laten komen. Op 31 januari sluit de bar haar deuren. Met op zaterdag 1 februari – als ultieme beloning voor iedereen die alcoholvrij de maand is doorgekomen – een knallend afsluitfeest.

No Wine Today

Een wijntje hier en daar gaat er meestal wel makkelijk in. Met de Dry January 2020 -challenge van No Wine Today willen ze je bewuster je keuze laten maken. Je kunt je aanmelden voor een aantal programma’s die je kunt volgen om te ervaren dat je fitter, energieker en bewuster kunt worden en je keuzes daarna voorgoed anders zijn.

VINADA Alcoholvrije wijn

Wie zit er nou te wachten op een kater, daarom introduceert het alcoholvrij wijnmerk VINADA, de 750 ml fles van de Sparkling Gold. Hierdoor hoef je de gezelligheid van borrels niet te missen en heb je ook niet de nadelen van alcohol. Op hun website vind je alle verkooppunten bij jou in de buurt.

Zero Zero 24

Het drankmerk Hooghoudt heeft met Zero Zero 24 haar eerste non-alcoholische spirit op de markt gezet. Het is een ode aan Rijke Jenever No. 24, die ooit ontworpen is door de 2e generatie Hooghoudt. De alcoholvrije drank wordt geserveerd met tonic of bruiswater en is ideaal voor de momenten waarop er even niet gedronken wordt – om wat voor reden dan ook. Je kunt hem hier bestellen of halen bij een slijterij bij jou in de buurt.

Alcoholvrije wijn van de Plus

Heb jij in ook veel borrels gepland in januari maar blijf je liever van de alcohol af deze maand, breng dan eens een bezoekje aan de Plus. Ze hebben een heel assortiment aan alcoholvrije wijn, super handig voor de non-alcohol drinker onder ons.