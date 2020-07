Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5X leuke hotspots.

Luxeleventje in de natuur (+ VIVA korting!)

In de bossen bij Zeewolde kampeer je deze zomer in luxe op pop-up camping Natuurlijk Glamping. Fijne bedden, lekker veel ruimte, gratis stroom en Wi-Fi, een eigen koelkast en de hele dag door gratis koffie, thee en limonade. Als dat geen glamping is. Ontbijten en dineren kan in restaurant Natuurlijk, waar elke ochtend en avond een heerlijk buffet voor je klaarstaat. Geen campingvoedsel maar echt goed eten! Op Natuurlijk Glamping geniet je van elkaar, de natuur, rust en activiteiten als beachvolleybal, een kano-expeditie of een wandeling met de boswachter. Boek via voordeel.viva.nl/natuurlijkglamping en je krijgt tot € 150,- korting per boeking.

De Eendracht

De Eendracht heeft twee nieuwe hotspots in Hilversum en Blaricum! Café – Restaurant De Jonge Haan in Hilversum en drink- en eetgelegenheid Tafelberg in Blaricum horen vanaf nu bij De Eendracht-familie. Café – Restaurant De Eendracht is al jaren een begrip in Abcoude, Maarssen en Weesp. Extra leuk: De Eendracht restaurants gebruiken verse producten van lokale leveranciers! Verder zien de restaurants er leuk en sfeervol uit en zijn daarom zeker een bezoekje waardig!

De Waterkant

De Waterkant aan de Marnixstraat in Amsterdam is de perfecte plek om een lekker drankje te doen. Naast lekkere hapjes en drankjes hangt er ook een hele fijne sfeer! Met een beetje geluk heb je zelfs een plekje pal naast het water.

YOTEL

Laat je verbazen door het hippe YOTEL in Amsterdam Noord. Voor een zacht prijsje slaap je in een van de eersteklas hotel cabines, voorzien van verstelbare SmartBeds, regendouches en smart tv’s. En dat is niet het enige… Dit moderne hotel blijft je verbazen, al doet het all-day dining concept dat niet, dan doet het buitenbioscoop dat wel. Dot hotel heeft alles! En het is ook nog eens duurzaam. Yotel maakt gebruik van een uniek watersysteem dat water recyclet en energiebesparende LED-verlichting en sensoren om ervoor te zorgen dat niets aan blijft als het niet wordt gebruikt. Need i say more?

HEMtuin terrastival

Eind juni opende het grootste Nederlandse coronaproof-terras: Hemtuin! In dit grotendeels overdekte paradijs geniet je de hele zomer iedere vrijdag, zaterdag en zondag van dinnershows, muziek, comedy, (licht)kunst, eten, drinken, theater en meer. Check voor meer informatie hemtuin.nl.

