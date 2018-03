Voeding en je huid: 8x eet je mooi

De laatste tijd iets te hard gegaan? Balen. En nog meer balen voor je huid. Hallo donkere kringen, hallo oneffenheden, hallo droge plekjes. Cliché maar waar, echte schoonheid komt van binnenuit. Dus: als je een stralende, stevige én mooie huid wil, is het belangrijk om te beginnen met gezonde voeding. Is je broodtrommel voor vandaag al ingepakt?

Stap 1. Hydrateren voor het leven

De huid is het grootste orgaan van het lichaam. Het is daarom belangrijk om je huid te hydrateren, day and night. Je bent al goed bezig als je fanatiek met moisturizer smeert en liters water achterover tikt, máár met voeding kun je het verschil maken.

Met deze producten voorkom je een droge huid:

donkere bladgroente

komkommer

aardbeien

watermeloen

ananas

Stap 2. Eten van goede vetten

Goede vetten zijn niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je huid. De vetten hydrateren je huid en beschermen deze tegen invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld een vervuilde lucht of een overdosis aan zonnestralen. Omdat je lichaam omega-3 en omega-6 vetzuren niet zelf kan aanmaken, is het belangrijk om deze vetzuren middels voeding binnen te krijgen.

Eet voldoende van deze producten voor die gewilde glow:

vette vis (bijvoorbeeld zalm)

een eetlepel olie (denk aan olijfolie en de olie uit hennepzaad, druivenpitten en lijnzaad)

een handje chiazaad of walnoten in je yoghurt of havermout

avocado

Stap 3. Eten van antioxidanten

Antioxidanten beschermen je tegen uv-straling en luchtverontreiniging. Deze 2 maken de huid kwetsbaarder voor vrije radicalen die proteïne (collageen) afbreken, de celvernieuwing verstoren en ontstekingen in de huid stimuleren. Eet genoeg van deze voedingsproducten en ‘die indringers’ krijgen niet de kans om je collageenproductie te onderbreken, laat staan af te breken.

sinaasappel

limoen

citroen

grapefruit

bosbessen

frambozen

4. Je huid verstevigen

Een slappe, hangende huid dat wil niemand. Een stevige, mooie huid daarentegen wél. Wat je daarvoor nodig hebt? Een flinke dosis collageen. Naarmate je ouder wordt, gaat de collageenproductie een stuk omlaag, met als gevolg dun, slap vel. Om deze vorm van huidveroudering aan te pakken is het slim om te kiezen voor voeding die rijk is aan koper en vitamine C. Dat zit in:

gevogelte

eieren (vooral eiwit)

kabeljauw

krab

kreeft

oesters

paprika’s

zoete aardappel

zonnebloempitten

sesamzaadjes

amandelen

rozijnen

kidneybonen

sojabonen

kikkererwten

zeewier

Bron Mashable | Beeld iStock