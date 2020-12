Wat kunnen we verwachten voor de voedingstrends van 2021? Gaan we met z’n allen aan de veganistische maaltijden, nemen we dagelijks een gembershotje of gaan we voor back to basic? Wat in ieder geval overheerst is het gevoel dat de wereldwijde pandemie heeft gebracht: bewustwording van het belang van gezonde voeding. En dat zien we terug in de voedingstrends voor 2021.

Immuunboosts

Slecht nieuws voor wie de superfoods liever ziet gaan dan komen. De lijnen tussen voedingssupplementen en de kruidenierswinkelpaden vervagen en die trend zal in 2021 versnellen. Dus: superfoods, probiotica, oergranen en groentesmoothies. Volgens marketresearch.com nam meer dan de helft van de consumenten in 2020 supplementen om hun gezondheid te ondersteunen. In plaats van zich te concentreren op het behandelen van aandoeningen, streven veel consumenten ernaar deze te voorkomen met een versterkt immuunsysteem. In 2021 gaat de voedingsindustrie daar gretig op inspelen door middel van producten met toegevoegde voedingsstoffen die het immuunsysteem kunnen ondersteunen, zoals antioxidanten.

Koop lokaal

Tijdens de pandemie is er meer waardering gekomen voor de lokale supermarkten, markten en restaurants. Dit is iets wat volgend jaar doorzet. Een toenemend aantal consumenten wil lokale bedrijven ondersteunen in plaats van grote bedrijven. Volgens het Britse marktonderzoeksbedrijf Kantar geeft 52 procent van de respondenten meer aandacht aan de oorsprong van hun producten, met de nadruk op lokaal kopen. In de toekomst zal er een groeiende belangstelling zijn voor het kopen en consumeren van lokaal geteeld voedsel. Het ondersteunt de lokale economie en heeft minder impact op het milieu.

Geestelijke gezondheid

Na een lang en moeizaam 2020 is mentale gezondheid belangrijker dan ooit. En ondanks dat voedsel alleen depressie, angst of stress niet kan behandelen of genezen, kan het eten van een grotendeels minimaal bewerkt dieet dat rijk is aan een verscheidenheid aan voedingsstoffen, je geestelijke gezondheid helpen ondersteunen. In 2021 zullen we dan ook meer voedingsmiddelen zien die gericht zijn op het verminderen van stress en het verbeteren van slaap, wat ook verband houdt met een betere geestelijke gezondheid. Het is belangrijk dat consumenten feit van fabel kunnen onderscheiden. Volgens het Europese MooDFOOD onderzoeksproject is voldoende groente, fruit en vis belangrijk voor een goede gemoedstoestand, maar is er is geen bewijs voor het nemen van voedingssupplementen ter preventie van depressie.

Nieuwe producten

Volgens de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods komen de trends voor 2021 neer op verbeterde ontbijtproducten en nieuwe producten, zoals het drankje kombucha. Maar ook nieuwe oliesoorten, bijvoorbeeld avocado-olie of pompoenpitolie, zullen de schappen in supermarkten domineren. Verder zien we koffie buiten ons kopje koffie om, van granola met koffiesmaak, eiwitrepen en snoep tot yoghurt, smoothieboosters, ontbijtgranen en drank.

Over diëtiste Desiré

Desiré van der Kruk (24) is na het behalen van haar bachelor Voeding en Diëtetiek een online diëtistenpraktijk begonnen. Op www.jouwfoodplan.nl geeft ze diverse voedingstips en kan je terecht voor online dieetconsulten en voedingsschema’s op maat. Daarnaast schrijft ze graag artikelen over voeding en gezondheid, zoals voor de Viva. Guilty pleasures van deze diëtist zijn nacho’s en Ben & Jerry’s.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Unsplash