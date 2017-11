Voor de feestdagen: deze kleurrijke cocktailwijnen wil je echt proberen

Zin in een cocktailwijntje voor het kerstdiner? Wij vroegen de eigenaren Mikel & Constantijn van Vincolores naar hun top 3 cocktailwijnen, waar je zeker de show mee steelt.

Viva samen met Vincolores

Deze cocktailwijnen zullen tijdens de sombere winterdagen alles opfleuren. Heerlijk als aperitief voor het diner, bij de borrel en natuurlijk gewoon om te proosten tijdens de jaarwisseling.

1. Havana Green

De Havana Green bevat munt en limoen én geheime ingrediënten voor een frisse smaak.

2. Valencian Orange

De Valencian Orange is het perfecte drankje bij een diner met al je vriendinnen. Het is een cocktailwijn op basis van sinaasappel, mandarijn en wilde bloemen.

3. Ibiza Pink

Een fuchsiaroze cocktailwijn waar de zoete smaak van ananas gemixt wordt met kokos.

Sangria

Met de frisse smaken van de cocktailwijnen van Vincolores haal je toch nog een beetje de zomer in huis. Vincolores is verkrijgbaar in 4 verrassende en verfrissende smaken. Er zijn ook 3 heerlijke Sangria-varianten in de kleuren Rood, Wit en Rosé. Ook hierbij proef je de traditionele sangria maar wel weer op een vernieuwende en zeer trendy manier. De cocktailwijnen hebben een alcoholpercentage van 10 % en de sangria’s 7 %. Klik hier voor meer info.





Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.