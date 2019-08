Voor eens en altijd: het verschil tussen kruidnoten en pepernoten

Ja, we weten het. Je zweet zo ongeveer je broek uit vandaag. Het laatste waar je aan wilt denken is de winter en Sinterklaas. Toch liggen de schappen weer vol met de lekkernij die wij graag rondom de verjaardag van de goedheiligman eten. En aangezien het komkommertijd is, vonden wij het de tijd rijp om het verschil tussen de pepernoot en kruidnoot uit te zoeken.

De twee termen worden door elkaar gebruikt, al is pepernoot het woord dat we het vaakst gebruiken. En dat terwijl we over het algemeen kruidnoten in onze hand krijgen gedrukt van Piet. Dit is het verschil tussen een pepernoten en kruidnoten.

Wat is een pepernoot?

Ken je die vierkante dobbeltjes die wat zachter zijn (je kunt erin drukken) en een beetje naar taaitaai smaken. Taaitaai dus, maar dan in kleine dobbelvorm? Da’s een pepernoot.

Dit is een kruidnoot

Dat zijn dus die harde halve bolletjes-rakkers die je van de Piet ontvangt als beloning voor je keurige gedrag gedurende het afgelopen jaar. Hier zitten speculaaskruiden in. Kruidnoten zijn wat kleiner dan de hierboven genoemde pepernoten.

Eigenlijk klopt er niets van

Die pepernoot die bezongen wordt in Sinterklaasliedjes? Dat zijn dus kruidnoten. En van die naam klopt ook geen bal want specerijen geven de nootjes smaak en niet kruiden. Maar goed, specerijenootjes bekt ook niet lekker.

Je hoeft je dus vanaf nu niet meer druk te maken over het verschil tussen pepernoten en kruidnoten. Je vraagt Piet om pepernoten en krijgt kruidnoten. Prima.

Smullen? Recept: worteltaart met chocolade en pepernoten

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.