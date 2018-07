Vroege of late lunch? Dit is volgens deskundigen het beste tijdstip

Als je lekker bezig bent op werk of aan het rommelen bent in huis, kan de tijd zo voorbij vliegen. Met als gevolg dat je pas om 14.00 uur je lunch naar binnen werkt. Óf je bent al zo vroeg uit de veren dat je maag om 11.00 uur al begint te rammelen. Maakt het eigenlijk uit op welk tijdstip je luncht?

Een rijkgevulde salade, een heerlijk belegd broodje of een stapel crackers met hummus: iedereen heeft zo een favoriet lunchgerecht. Net als dat iedereen een voorkeurstijd heeft om die lunch te verorberen. Maar er is een tijdstip waarop je dat het best kunt doen, namelijk tussen 12.30 en 13.00 uur, zo beweert voedingsdeskundige Daryl Gioffre. Dan zou je de minste kans op een middagdip hebben.

Vóór drieën

Uit een onderzoek dat gepubliceerd is in The American Journal of Clininal Nutrition, blijkt dat het ’t verstandigst is om in elk geval vóór 15.00 uur te lunchen. Als je op je op de lijn wil letten, tenminste. Lunch je na dat tijdstip, dan is het moeilijker voor je lijf om de calorieën te verwerken. Daarnaast kun je beter niet al te lang wachten omdat je dan waarschijnlijk veel meer eet en juist de ongezondere dingen uit de koelkast trekt. Want ja, ook wát je eet speelt natuurlijk een grote rol.