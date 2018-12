Wa-ter-tan-den: met dit recept maak je bonbons gevuld met… Licor 43

Van tiramisu tot ijsjes en chocoladekruidnoten: alles wordt lekkerder met een vleugje Licor 43. En nu hebben we wederom een fantastisch recept voor je. Namelijk eentje om je eigen – hou je vast – bonbons gevuld met de overheerlijke drank te maken. Oh… MY!

Met slechts een aantal ingrediënten zet je de lekkerste bonbons op tafel waar je jouw gasten hoe dan ook mee verrast. Geen bezoek? Dan is het ook zéker geen straf om ze lekker zelf op te peuzelen 😉

Benodigdheden:

35 gram slagroom

35 gr roomboter

240 gr chocolade

40 ml Licor 43

3 el suiker

Poedersuiker & cacaopoeder of gemalen koffie

Zo maak je ze

DE VULLING – Kook de ongezoete slagroom samen met 3 eetlepels suiker en laat het geheel afkoelen tot ca. 30˚C. Smelt daarna 240 gram van jouw favoriete chocolade (puur, melk of wit) au bain-marie tot ca. 30˚C – pas op, niet laten koken! Meng de room door de gesmolten chocolade en roer tot er een gladde massa ontstaat. Zorg dat de roomboter op kamertemperatuur is en roer deze ook door het chocolademengsel. Giet als laatste een scheutje (40 ml) Licor 43 Original, Baristo of Orochata door het geheel. Voilà, de basis van je truffels is daar. Laat hem gedurende 24 uur in de koelkast opstijven in een lage ovenschaal bekleed met bakpapier en snijd de basis daarna in blokjes van 1 à 2 cm.

DE TRUFFEL – Rol voorzichtig kleine balletjes van de basisblokjes en smelt ondertussen 100 gram chocolade naar keuze au bain-marie tot ca. 30 ˚C. Dompel de balletjes met behulp van een vork in de gesmolten chocolade. Meng in een schaaltje wat poedersuiker met cacaopoeder of gemalen koffie en rol de balletjes, nog warm van de gesmolten chocolade, erdoorheen. Laat ze opstijven in de koelkast (en bewaar ze daar ook).

Beeld: Delphine Chevalier