Waar bewaar jij je eieren? Niet meer in de koelkastdeur, vanaf nu

We hebben er nog nooit over nagedacht, maar blijkbaar is er een plek in de koelkast waar je je eieren beter niet kunt bewaren: de deur.

Eieren zijn heel gevoelig voor temperatuurwisselingen. Als jij je eieren in de koelkastdeur bewaart, krijgen je eitjes iedere keer dat jij de deur opent een vlaag warme lucht te verduren. Daardoor gaan ze sneller rotten, vertelt opslagexpert Vlatka Lake aan The Sun. Waarom koelkastfabrikanten vaak bakjes voor eieren maken die precies in je deur passen, is voor ons dan ook een groot raadsel…

In of buiten de koelkast

Er is ook altijd veel onduidelijkheid of je je eieren nou in of uit de koelkast moet bewaren. De beste plek schijnt ín de koelkast te zijn. Maar dan dus niet in de deur, maar op een plankje – waar ze zo min mogelijk temperatuurwisselingen te verduren krijgen.

Bron ELLE | Beeld Sanoma Beeldbank