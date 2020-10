Cheers: dit is waarom alcohol je vriendschap hechter maakt

Iedereen houdt van een drankje op z’n tijd, maar wat blijkt uit nieuw onderzoek? Van alcohol word je niet alleen losser en impulsiever: jullie vriendschap wordt ook nog een hechter door dat glaasje wijn.

Wij zeggen: pop that bottle.

Onderzoek

Wetenschappers uit Parijs onderzochten 150.000 Franse mannen en vrouwen. Ze verdeelden de groep in vijven: een deel dat zelden tot nooit een glaasje nuttigt, een groep die minder dan één alcoholische consumptie per dag neemt, een groep die één tot drie glazen per dag drinken en een groep mensen die vroeger veel te veel dronk, maar nu niet meer.

Wat bleek? Eén tot drie glazen alcohol per dag is het beste. Nou, wat goeeeeeéd! Mensen die regelmatig de alcohol laten vloeien, zijn het gelukkigst, het actiefst en het sociaalst van iedereen. Fijn onderzoek hè?

Meer alcohol betekent betere vriendschappen

We herkennen het vast allemaal: je hebt iets te diep in het glaasje gekeken en dan floep je soms dingen eruit waar je later spijt van krijgt… Zo heb je keihard lopen roddelen over je collega’s. En heb je nou echt uit de doeken gedaan dat je stiekem wilde fantasieën hebt over de beste vriend van je lover? Niet echt handig! Maar gelukkig, je beste vrienden houden van je. Ook als je weleens een paar borrels teveel op hebt of als je de meest (on-charmante) sexy dans gaat doen. Het maakt jullie vriendschap uiteindelijk alleen maar sterker.

Hello weekend, en cheers vriendfin.

