Waarom die zak chips al-tijd in een keer leeg gaat

Als je eenmaal aan die zak chips begint, gaat ie leeg ook. Je kunt jaloers worden op mensen die het netjes bij een bakje houden, maar jouw hand blijft die zak ingaan totdat je de bodem voelt.

Waarom blijf je maar van die chips eten, ook al heb je geeneens honger?

Volgens Michael Moss, auteur van het boek ‘Salt, Sugar, Fat’, wordt die ‘chipsverslaving’ gecreëerd door de fabrikanten. Volgens hem is chips zo verleidelijk doordat het het onweerstaanbare trio bevat: vet, suiker en zout. Vet zorgt voor de aanmaak van endorfines en brengt dat geluksgevoel met zich mee. Suiker werkt verslavend en speelt daarnaast in op onze aangeboren liefde voor zoet. Ook de textuur is een reden waarom die zak leeg gaat. ‘Hoe meer een chip kraakt in de mond als je erin bijt, hoe meer die ene chip je zal bevallen,’ zegt Moss.

Je smaakpapillen kunnen tot vijf verschillende smaken proeven. Zuur, zout, bitter, zoet en unami. Wanneer fabrikanten zoveel mogelijk smaken in een product stoppen, worden je smaakpapillen maximaal geprikkeld en kan jij niet meer stoppen met eten.

Bron Nieuwsblad.be | Beeld Shutterstock