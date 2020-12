Rond de jaarwisseling eten we ze regelmatig: oliebollen, appelflappen en appelbollen. En zeg zelf: ze zijn toch heerlijk! (kwijl) Maar wist je dat je beter een oliebol kunt eten dan een appelflap?

Natuurlijk, oliebollen zijn niet héél gezond. Ze worden gefrituurd, bevatten suikers en calorieën. Maar als je de lekkere hap vergelijkt met de andere tussendoortjes, is de oliebol ineens helemaal niet zo slecht… Dat wordt éxtra smullen! 😉

De oliebol

Uit onderzoek is gebleken dat dé oliebol gezonder is dan alle andere lekkernijen. Zo bevatten oliebollen (máár) 165 calorieën. En dat met de poedersuiker erbij opgeteld! Nog steeds niet héél gezond, maar als je het vergelijkt met de appelflappen en appelbollen… Ben je ineens niet zo heel slecht bezig (HA!) Nog eentje?

Zo bevat één appelflap maar liefst 400 calorieën (!) en één appelbeignet 196. Ook appelcarrés en appelbeignets bevatten meer calorieën dan de oliebol. Dus voor iedereen die zichzelf wil trakteren tijdens de feestdagen: neem een oliebol (of twee)! Want hé, zo vaak eten we ze nou ook weer niet. Je moet er wel lekker van genieten 😉

Bron: Mens en gezondheid | Beeld: iStock