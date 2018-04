Waarom je op zondagochtend gewoon lekker in bed moet brunchen

Iedereen herkent het wel: het is na een drukke werkweek dan eindelijk weekend en je hebt echt geen zin om boven alle potten en pannen in de keuken te staan. En dus surf jij linea recta naar je vrienden van Thuisbezorgd, UberEats of Foodora om een pizza, sushi of andere lekkere hap te bestellen. Maar waarom heisen we ons op een brakke zondag wel rond een uur of twaalf in de kleren om met alcoholwalm en uitgelopen mascara in een hippe brunchtent te gaan zitten?

Het is toch veel aantrekkelijker om je favo brunch gewoon lekker vanuit je bed te nuttigen? Dat vinden de onderstaande brunchtentjes dus ook. En dus bezorgen zij jouw perfecte brunch – denk aan verse croissants, pannenkoeken en smoothies – gewoon bij je thuis. Of aan je bed, als het moet. Kan jij ondertussen lekker je favoriete serie blijven bingewatchen en je oncharmante outfit aanhouden!

1. Yoghurt Barn

Een mager yoghurtje met alleen wat fruit is zo passé. Nee, hier gooi je in je barn yoghurt gewoon lekker wat stukjes Tony Chocolonely, cookie dough en Oreo koekjes in. Daaroverheen een dikke klodder caramel en jouw brunch kan niet meer stuk.

Waar: Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden, Rotterdam en Eindhoven

2. Anne & Max

Van heerlijke bio-croissants tot aan een vers gebakken stuk bananenbrood: deze brunchtent weet wel waar ze jou blij mee kunnen maken.

Waar: Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, leiden, Rotterdam en Eindhoven

3. De Bakkerswinkel

Zei iemand scones met clotted cream? Hier hebben ze echt hele lekkere! Een croissantje en een lekker sapje erbij, en jouw dag kan niet meer stuk!

Waar: Utrecht

4. The Tea Lab

En nee, hier wordt heus niet alleen thee geschonken. Ook wanneer je ’s ochtends gewoon alvast wil beginnen met een lekkere dikke plak Red Velvet Cake kun je hier terecht. Toch liever een smoothiebowl met een cold pressed juice? Don’t worry, ook deze komen ze gewoon bij je aan huis bezorgen.

Waar: Rotterdam

5. Soups & Salads

Zoals de naam het eigenlijk al zegt, kun je hier terecht voor de lekkerste soepjes en salades. Een broodje erbij et voilà, een lekkere brunch voor wanneer het weer buiten nog niet echt wil meewerken.

Waar: Leiden

6. Slagerij Vet

Van het welbekende ‘Broodje Zeedijk’ tot aan de klassieke Zeedijksaus. Wanneer je de dag ervoor iets te diep in het glaasje hebt gekeken, is deze tent de ultieme redder in nood voor die verdomde kater.

Waar: Amsterdam

7. The Happiness Café

Zin in iets nieuws en aparts? Dan moet je hier zijn! Van Matcha Rice Porridge tot aan Sweet Potato Muffins: ze hebben het. Al kun je natuurlijk ook gewoon kiezen voor een lekker Brabants worstenbroodje. Genoeg keuze dus!

Waar: Eindhoven

