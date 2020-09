Dit is waarom we na een avond stappen zin hebben in een vette hap

Na een lekkere avond stappen nog even snel een shoarmaatje of pizza naar binnen schuiven? Voor veel mensen is dit vast herkenbaar. Maar waarom hebben we eigenlijk zin in een vette hap na het stappen?

Controle

Tja, dat we met het drinken van alcohol onze controle (lichtelijk) kwijtraken, weten we allemaal. Daar worden we de volgende dag ook pijnlijk mee geconfronteerd! Maar wist je dat je naast je bewustzijn ook de volledige controle kwijtraakt over je emoties en hongergevoel? Ja ladies, dat verklaart dus een hele hoop. Je hersenen slaan op hol zodra jij langs een eettent komt.

Trigger

De controle kwijtraken is niet de enige reden dat we die lekkere vette hap iets sneller dan normaal willen eten. Alcohol zou namelijk ook je hypothalamus stimuleren. Ja, we horen je denken, hypowat? Het is een deel van je hersenen dat dingen regelt zoals je temperatuur en slaapritme. Wanneer deze geprikkeld wordt, krijgen we trek op het moment dat we dat eigenlijk niet hebben.

Koolhydraten

Omdat alcohol in principe een gif is (ja je leest het goed) wil je lichaam het er zo snel mogelijk uitwerken. Door de moeite die je lichaam daarvoor moet doen gaat je bloedsuikerspiegel omlaag. Dit zorgt voor een lage bloeddruk en daardoor krijgen wij juist zin in lekker koolhydraatrijk eten. Helaas is dat iets minder nieuws voor onze weegschaal… Maar ach. Die Mac smaakt nu eenmaal het lekkerst in het midden van de nacht.

Beeld: iStock