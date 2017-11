Waarom je wijnflessen het beste horizontaal kunt bewaren

Sommigen bewaren wijn in de kast, anderen hebben er een speciaal wijnrek voor. In zo’n rek bewaar je je wijnflessen horizontaal. Met een reden, en dat is niet zodat je er meer op elkaar kunt ‘stapelen’.

De manier waarop je je wijn bewaart heeft invloed op de kwaliteit van de wijn, en dat geldt vooral wanneer je wijnflessen met een kurk in huis hebt staan. Zet je die wijnflessen rechtop, dan bestaat de kans dat de kurk uitdroogt. Het gevolg: er kan zuurstof in de fles komen. Precies, bij de wijn. Dit zorgt ervoor dat de wijn minder lang goed blijft; denk bijvoorbeeld maar aan de beperkte tijd dat een geopende fles wijn goed is. Dat kan voor een nare verrassing zorgen: denk je een lekkere fles wijn open te trekken in het weekend, is-ie al zuur voordat je een eerste glas hebt kunnen nemen.

Horizontaal bewaren is dus beter, want dit zorgt ervoor dat de kurk in aanraking blijft met wijn zodat-ie niet uitdroogt. Aha, weer wat geleerd.