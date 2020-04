Kanen in quarantainetijden, wie is er niet druk mee? Je bent geen uitzondering als je alweer met je hand in een zak M&M’s zit of chips als lunch hebt gegeten. Leuk al die snacks in de kast, maar waarom zijn ze zo verslavend?

Je zou snacks kunnen vergelijken met apps. Beiden zitten namelijk boordevol psychologische trucjes om je zo verslaafd mogelijk te maken. Bij apps doen ze dat met de vrolijke pling! geluidjes en cijfers in rode bolletjes. Maar hoe doen ze dat bij snacks? ‘Suiker kan het genotscentrum op dezelfde manier triggeren als cocaïne,’ legt Goedele Leyssen (voedingsdeskundige en auteur van Mood Food) op het AD.nl uit. ‘Maar suiker is niet de enige schuldige. De snacks waar we zo gek op zijn, zijn zo gemaakt dat we niet meer kunnen stoppen zodra we die eerste hap genomen hebben. Dat heeft te maken met de perfecte combinatie van suiker, vet, smaakstoffen en texturen.’

Chips

Neem nou die Doritos, die je zo ontzettend graag in de guacamole of crème fraîche dipt. Die overheerlijke smaak blijft zo lang in je mond hangen, dat je zeker niet vergeet dat er nog een aantal doritosjes in de zak zitten. ‘Doritos hebben een overdosis smaakversterker die camoufleert dat ze eindelijk naar karton smaken.’

Ben jij meer van de Cheetos? Wees gewaarschuwd, want ook al lijkt het alsof je lucht hapt, een chipje Cheetos zit tjokvol calorieën. ‘Het krakende geluid doet je bovendien denken dat je iets vers aan het eten bent,’ aldus Leyssen.

Oreo’s

En het houdt heus niet op bij chips. Ook de rollen Oreo’s zitten vol vernuftige trucjes. ‘Oreo’s geven testratten een pleziershock die krachtiger is dan die van cocaïne.’

M&M’s

En vind je M&M’s er ook niet zo vrolijk uit zien in die simpele basiskleuren en ronde vorm? ‘Hoe ronder iets is, hoe zoeter we het ervaren’. Tja, dat geloven we meteen.

Niet zo gek dus dat je blijft eten (it’s not you, it’s the snack) en dat we pizza en patat zo moeilijk kunnen laten staan. Die bevatten beiden de perfecte, uhm we bedoelen toxische, combinatie van vet, zout en snelle koolhydraten.

Maar hoe stop je hiermee?

Of ja, stoppen. Je mag jezelf af en toe best wat gunnen. Clarissa Lenherr, werkzaam als voedingsdeskundige, verklaart dan ook dat het ‘quarantaine kanen’ hele normale reactie is tijdens een stressvolle periode. Aan Red legt ze uit: ‘Als we gestrest zijn, maakt ons lichaam het hormoon cortisol aan. Dit stresshormoon kan ons verlangen naar snacks vergroten.’

Hoewel deze lekkere etenswaren in eerste instantie de aanmaak van cortisol kunnen verminderen, schuilt ook hierin het ‘gevaar’. Als je elke keer naar iets zoets of zouts grijpt als je je gespannen voelt, zal je lichaam hier steeds vaker naar gaan verlangen ten tijde van stress. Je geeft verslavende foefjes namelijk de vrije loop.

Nachtrust

Ook onze (slechte) nachtrust als gevolg van onrust is een van de redenen waarom je naar slecht voedsel grijpt. ‘Als we weinig slapen, kan de neiging tot snacken stijgen. De reden hiervoor is dat we door een slechte nachtrust last hebben van verminderde energie. Hierdoor neemt de vraag naar energie toe en snakt je lichaam dus ook meer naar suiker.’

Glas water

Wil je toch echt wat minderen? Ga dan bij jezelf na waar de behoefte voor snacks vandaan komt. ‘Pak je emo-eetgedrag aan door je emoties te observeren in plaats van ze door te slikken met een stuk cake. Vaak is dat al genoeg om ze minder intens te maken. Meditatie en mindfulness zijn daarbij een grote hulp. Vraag je ook af wat je triggers zijn om te gaan schransen en of er alternatieve manieren zijn om ermee om te gaan. Duik je altijd de koekenkast in na een videocall met je baas? Ga in plaats daarvan eens een wandeling maken met de hond of bel je moeder, als jullie een goede relatie hebben. Haar stem heeft een kalmerend effect omdat zij meestal degene was die je als kind troostte,’ aldus Neyssens op het AD.nl

Komt het van slecht slapen? Probeer dan eerder naar bed te gaan en op deze wijze je nachtrust te verbeteren. Een andere manier is om eerst een glas water te drinken wanneer deze behoefte naar boven komt. En hee, treat yourself mag heus wel in deze tijd.

