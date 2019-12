Wait what? Snijd jij je avocado ook al jaren verkeerd?

Avocado: op toast, geprakt tot guacamole of zo met wat peper en zout: we dig avocado’s. De smaak en de veelzijdigheid ervan! Hoogstwaarschijnlijk snijd jij de avocado altijd op dezelfde manier, namelijk over de lengte doormidden. Maar dat is dus blijkbaar niet de goede manier.

A-a-avocado: we zijn obsessed met deze heerlijke groene vrucht.

Moeite

Je bent er vast weleens tegenaan gelopen dat het moeite kost om de pit uit je avocado te krijgen (boyfriend of roomie, help effe!) als je ‘m over de lengte doormidden hebt gesneden. En juist daarom zou je de vrucht over de breedte door moeten snijden… Door alleen maar even zachtjes in je avocado te knijpen, komt de pit vanzelf eruit en hoef je dus niet moeilijk te doen met een mes om ‘m eruit te halen. Appeltje, eitje.

Probeer de pit

P.S. wil je je avocado optimaal benutten? Probeer dan de pit eens te eten. Een avocadopit bevat veel antioxidanten. Je eet de pit door hem in kleine partjes te snijden en te vermalen in een vijzel of blender. Maar, geloof ons, verwerk de pit wel in een smoothie of salade. Het is namelijk erg bitter van smaak.

Avocado bewaren?

Met een beetje olijfolie of citroensap kun je je avocado beschermen. Smeer een dun laagje over het vruchtvlees en doe het avocadorestje in een luchtdicht doosje of wikkel ‘m in vershoudfolie. In de koelkast ermee en je kunt ‘m de volgende dag gewoon nog eten. Enne, voor als je de avocado nog langer wil bewaren… Probeer bakspray! Spuit een klein beetje over de halve avocado, doe er folie omheen en bewaar ‘m in de koelkast.

