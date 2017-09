Wanneer, waar en hoe eten we ‘m? Alles over de nieuwe chocoladepizza van Dr. Oetker

Kon jouw vreugde ook niet op toen je hoorde dat Dr. Oetker met een chocoladepizza op de proppen komt? Die van ons niet. Helaas moeten we nog een paar weken wachten tot we ‘m daadwerkelijk kunnen proeven, maar hier alvast alles over je nieuwe favoriete pizza.

Wat is het?

Het nieuwe pareltje van Dr. Oetker – Dolce al Cioccolato genaamd – is een zoete pizza. Hij bevat smeuïge chocoladesaus en drie verschillende chocoladetoppings. De bodem is dun en krokant en smaakt óók naar chocola. Een echte chocoladebom, dus.

Wanneer komt ie?

Vanaf week 44 zal de Dolce al Cioccolato te koop zijn. Dat is de eerste week van november.

Waar halen we de pizza?

Gewoon bij de Albert Heijn. Althans, in een groot deel van de winkels. Ook in België zal de pizza verkrijgbaar zijn.

Hoe eten we ‘m?

Tja, dat is de grote hamvraag. Is dit een hoofdgerecht, net zoals een gewone pizza? Lijkt ons wat aan de zoete (en ongezonde) kant. Als nagerecht of snack is ie echter een beetje groot. Delen lijkt ons de beste optie. Vooral als we naar het aantal calorieën in de pizza kijken…

Hoeveel calorieën zijn dat dan?

Mocht je het niet willen weten: je kan nu nog stoppen met lezen. Het aantal calorieën in deze pizza is namelijk fors. Op de voorkant van de doos zien we dat een vierde deel al 240 kcal bevat. Een snelle rekensom (waren die pizzapunten in het wiskundeboek toch nog ergens goed voor) leert dat een complete pizza dus 960 kcal telt. Delen is dus inderdaad zo’n slecht idee nog niet.

Wat als je écht niet meer kan wachten?

Dan moet je even een bezoekje brengen aan Duitsland. Daar ligt de pizza sinds april in de schappen – en ja, de mensen zijn flink enthousiast.

Ter afsluiting nog even een lekker makend plaatje om de beeldvorming compleet te maken:

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.