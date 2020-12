Move over, glühwein: warme Aperol Spritz is dé trend deze decembermaand

Rond de feestdagen zit (bijna) iedereen aan een heerlijk glaasje glühwein. Of een kop koffie, kan ook. Waag je eens aan een zomerdrankje – in de winter dus.

Meet the warme Aperol, nét even anders dan alles wat je al kent. Wij zeggen: santé en saluti amori.

Zo maak je ‘m

Om de heerlijke warme winterversie van een Aperol Spritz te maken heb je het volgende nodig:

300 milliliter Aperol

500 milliliter appelsap

750 milliliter droge witte wijn

3-4 eetlepels sinaasappelsiroop

1 sinaasappel

Plaats een pan op middelhoog vuur en schenk hierin de Aperol, appelsap, witte wijn en sinaasappelsiroop. Laat het geheel langzaam opwarmen. Pas op: het mengsel mag niet koken! Snijd ondertussen de sinaasappel in schijfjes, dit is voor de finishing touch. That’s it!

Serveren

Is de Aperol goed warm? Oké, haal het drankje van het vuur en giet het in de glazen. Decoreer de glazen met de plakjes sinaasappel. Wil je iets meer sjeu toevoegen? Je kunt ook nog rozemarijn en een kaneelstokje toevoegen. Dat staat leuk én is ook nog eens lekker 😉

Bron: Libelle| Beeld: Instagram