Was op te wachten: HEMA komt met veganistische rookworst (en meer vegan producten)

Na de vegetarische rookworst van Unox en het veganistische exemplaar van de Vegetarische Slager, kon rookworstenbaas HEMA natuurlijk niet achterblijven. Niet geheel verrassend komt de keten dan ook met een vegan worst op de proppen.

Een vegetarisch saucijzenbroodje en veganistische appeltaart waren er al, maar nu voegt HEMA aan dat lijstje dus een vegan rookworst toe.

HEMA zet de komende jaren vol in op duurzaamheid, zo laat CEO Tjeerd Jegen weten. De keten wil van al zijn bekende producten – en dus ook van de tompouce! – een vegan variant maken. De appeltaart en rookworst zijn dus nog maar het begin.

Alles duurzaam

Eerder dit jaar werden al plannen uit de doeken gedaan om het gebruik van plastic terug te dringen. Zo moet volgend jaar al het plastic voor eenmalig gebruik eraan geloven. In de jaren erna wordt meer gekeken naar verpakkingen en ander plastic. De keten is al eerder dan gepland volledig over op duurzaam katoen.

Lekker bezig, HEMA!

Bron: ANP | Beeld: Sanne Bakker