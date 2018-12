Wat eet jij irritant: een op de zes Nederlanders ergert zich aan de tafelmanieren van zijn partner

Smakken, je bestek aflikken, met één hand onder tafel of met je arm je bord ‘beschermen’. We ergeren ons wat af aan tafel, en ‘wij’ doen dat meer dan onze mannelijke evenknie. Die maken zich niet zo druk.

Slechts 10 procent van de mannen zou willen dat zijn vrouw betere tafelmanieren had, terwijl 21 procent van de vrouwen haar partner graag nog het een en ander bij zou brengen. Dat blijkt uit onderzoek van acties.nl, waar ruim duizend Nederlanders met een relatie werden ondervraagd.



Nu even niet, ja

Los van ons eetgedrag, is er aan tafel geen plek voor een smartphone, zo vindt 89% van de deelnemers. Wel is opvallend dat deze overtuiging onder jongeren tussen de 18-29 jaar iets breder gedragen wordt (87%) dan onder veertigers (81%). De behoefte om één moment op de dag de telefoon even uit ons leven te bannen wordt ook in restaurants overgenomen. Er zijn steeds meer eetgelegenheden die bezoekers vragen hun smartphones in te leveren vóórdat ze aan tafel aanschuiven.

