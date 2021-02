Op het moment staan we niet met z’n allen hutje mutje in de kantine onze lunch te verzamelen. Daar was de keuze namelijk nog uitgebreider dan thuis: met snacks aan de ene kant en healthy saladebars aan de andere kant. Nu is het beperkter, maar toch: een kroketje bij lunch breekt wel lekker je dag. En wat als we je vertellen dat je beter een kroket kunt nemen dan een broodje kaas?

Vroeger zeiden mensen het wel eens: ‘je kunt beter een broodje kroket eten dan een broodje kaas’. En dat blijkt – wat betreft de voedingswaarden – ook echt zo te zijn. In 2007 al pleitte hoogleraar voedingsleer Martijn Katan voor het broodje kroket. Het bevat namelijk minder (verzadigde vetten), minder calorieën én meer ijzer dan het broodje kaas. Met z’n allen aan de kroket dan maar, of toch niet?

Advies diëtiste

Diëtiste Karine Hoenderdos zegt tegen het AD: ‘Als je naar de getallen kijkt, heeft Katan gelijk met deze vergelijking. Maar inmiddels zijn we verder dan in 2007 en weten we dat je het beste kunt lunchen met groente. Het is goed om meer groenten, fruit, noten en vis te eten dan we nu gemiddeld doen. Dat broodje kroket kun je dus weer beter inruilen voor een broodje haring.’

Nou ja goed, dat weten we wel, maar als je denkt dat je met een broodje kaas een verantwoordere (wat betreft voedingswaarde) keuze maakt dan met een broodje kroket, denk dan nog maar eens. Een kroket is gemiddeld zo’n 70 gram en heeft daarmee 131 calorietjes. Nu weten we tegenwoordig natuurlijk dat calorieën niet allesbepalend zijn (kijk maar naar onze geliefde avocado) dus verder: 6.1 gram vet (2.7 gram verzadigd), 13.2 koolhydraten (1.2 gr suiker) en 5.3 gr eiwit. Dan: kaas. In een voorgesneden plak kaas zitten 111 calorieën. Maar – en dit is denk ik het probleem – we doen nooit maar één plak kaas op brood, toch? Dat is net te klein voor op de boterham. Verder: 9 gram vet (5.9 gr verzadigd), 0 gr. koolhydraten. 6.8 gram eiwit.

Broodje kroket of broodje kaas: de winnaar is ….

Dus, neem dat broodje kroket (sowieso altijd doen wat je wil en eten waar je zin in hebt, hoor). Maar als je twijfelt tussen kaas en een kroket in verband met gezonder eten, dan kun je toch echt beter gaan voor een kroketje. Heerlijk. Die warme binnenkant, knapperige buitenkant, beetje mosterd en mayo *rent nu naar keuken om airfryer aan te zetten*.

Bron: AD, Voedingscentrum, Getty Images