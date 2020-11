Dit is wat Kate Middleton eet op een dag

Natuurlijk zijn er belangrijkere dingen op de wereld, maar tóch zijn we nieuwsgierig wat een royal nou zoal eet op een dag. Ergens hoop je toch dat Kate Middleton heel klassiek Engels tea and biscuits eet of ontbijt met ei en witte bonen in tomatensaus.

Helaas: hoewel ze in het Britse koningshuis van tradities houden als geen ander, gaat het er in de keuken een stuk moderner toe. De hertogin ontbijt niet met kaviaar, lunch niet met kreeft die ze wegspoelt met champagne en eet als avondmaal geen foie gras.

Smoothie met boerenkool

Eigenlijk lijkt het eetpatroon van Kate veel op dat van ons, gewone stervelingen. Qua ontbijt gaat ze echter niet voor een sloot zwarte koffie, maar wordt iedere dag een übergezonde smoothie voor haar gemixt die bestaat uit boerenkool, spirulina, matcha, spinaze, romainesla, koriander en blauwe bessen. Daar eet ze een kom havermout bij.

Vegetarische lunch

De lunch houdt Kate het liefst vegetarisch. Ze is fan van watermeloensalade, tabouleh, ceviche en gazpacho. Volgens chef Raghu Deora, vroegen zij en prins William specifiek om vegetarische gerechten tijdens hun bezoek aan de Taj Mahal. Hij maakte daarom vegetarische kebab en linzencurry voor het paar.

Gebraden kip

Als het op het avondeten aankomt, maak je Kate het gelukkigst met een gebraden kip. Dat is tevens de lievelingskost van William. Royaltyverslaggever Katie Nicholl vertelde Vanity Fair in 2012 dat Kate graag zelf de keuken in duikt om dit gerecht te bereiden. Inmiddels bestaat het gezin uit vijf leden en maken ze ook graag samen pasta. Ze vertelde een leraar hoe haar kinderen onlangs pasta met kaas hadden gemaakt. ‘De een roert het bloem terwijl de ander de melk en boter toevoegt. En ze maken ook salades en dat soort dingen.’

En geef haar eens ongelijk: wij zouden na al die sjieke staatsdiners ook zin hebben in een bord romige pasta.

