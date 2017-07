Wat te doen tegen een knoflookadem?

Voeg knoflook toe aan je gerecht en het wordt vaak een stuk lekkerder. Is je pastasaus saai? Knoflook. Zelf een dressing maken? Knoflook. Kip uit de oven? Knoflook. Het enige probleem is dat je er niet echt frisser van uit je mond gaat ruiken…

Met deze trucs is die vieze knoflookadem binnen no time als sneeuw voor de zon verdwenen.

Je blijft knoflook zo lang ruiken doordat een van de bestanddelen in knoflook niet kan worden afgebroken door onze spijsvertering. Om die reden zoekt de geur een andere weg naar buiten en adem, zweet of plas je het uit.

Melk

Melk is in staat om zwavelgassen te neutraliseren voordat ze in de bloedbaan terechtkomen en is dus een perfect middeltje tegen de geur van knoflook. Volgens een studie die is opgenomen in de Journal of Food Science zou vooral volle melk goed helpen en dit zou je dan het best tijdens de maaltijd kunnen drinken.

Appels

Uit onderzoek van de Amerikaanse wetenschapper Sheryl Barringer blijkt dat appel het best werkt tegen een knoflookadem. Ze liet haar proefpersonen rauwe knoflook eten en appel bleek het meest positieve effect te hebben op hun slechte adem.

Peterselie, munt, citroen

Ook verse peterselie, munt of citroen zijn een goed middeltje om knoflookgeur te laten verdwijnen. Als je het niet lekker vindt er rauw op te kauwen (snappen we) kan je van de munt of citroen ook thee trekken.

After Garlic

Bij onder andere Albert Heijn of De Tuinen worden After Garlics-kauwtabletjes verkocht. De tabletten neutraliseren de knoflookgeur en zorgen ervoor dat je weer een frisse adem krijgt.

Koffieboon

Steek na het eten een koffieboon in je mond en kauw erop. De geur van koffie en knoflook zullen mengen en zo ruik je niet vies uit je mond.

Tongschrapen

Een frisse adem? Schraap je tong! Op het achterste gedeelte van je tong blijven bacteriën (en dus ook knoflookresten) verstrikt. Door deze eraf te schrapen ben je zo van die vieze knoflookgeur af. Dit kan gewoon met je tandenborstel, maar er bestaan ook heuse tongschrapers.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld Shutterstock