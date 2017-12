We love truffel, maar wist je deze feitjes eigenlijk al over je favo delicatesse?

Door onze pasta of als mayo-variant op ons broodje carpaccio: truffel is wat ons betreft altijd een goed idee. Maar ondanks dat we onszelf een truffle lover noemen, weten we eigenlijk maar vrij weinig over de delicatesse. Tijd om daar verandering in te brengen.

Wat is truffel eigenlijk?

Truffels zijn zwammen die onder de grond op de wortels van bepaalde bomen groeien. Die bomen staan in het wild in een kalkvrije aarde. Mensen kunnen die bomen lastig vinden, maar door het goeie reukvermogen van honden, kunnen de viervoeters het wél. Truffelzoekers (caveurs) gebruiken vaak een ‘vanghino’ of ‘vanghetto’ – een kleine schoffel met houten handvat – om de truffels uit de grond te halen. Je komt truffel het meest tegen in de Franse en Italiaanse keuken, omdat de zwammen in die landen ook het meest voorkomen. Elk land staat bekend om zijn eigen truffelgerecht: in Frankrijk worden er vaak snippers rauwe truffel aan geklutste eieren toegevoegd, in Italië worden er stukjes truffel over pasta of risotto geschaafd. Truffels hebben een geweldige geur en smaak. Door die intense smaak heb je weinig truffel nodig om ‘m goed te proeven en dat is fijn, want de beroemde delicatesse is prijzig.

Soorten truffel

Van zwarte-, witte- tot zomertruffel: er zijn verschillende soorten. De zwarte truffel is – ondanks de naam – donkerbruin met bobbeltjes. De truffel is rijp in de winter en groeit onder slechts een paar boomsoorten, het liefst onder kleine steeneiken. Zomertruffels zien er hetzelfde uit, maar hebben een minder uitgesproken smaak. Witte truffel heeft een geelachtige kleur en lijkt een beetje op een aardappel – het Duitse woord ‘kartoffel’ is afgeleid van het Italiaanse tartufo (truffel). De witte truffel heeft een sensationeel aroma en is daarom erg gewild, en dus erg duur. De Chinese truffel is momenteel in opkomst, ook al gaat dat niet altijd even eerlijk. Truffel uit Italië en Frankrijk wordt vaak verkocht als de Chinese variant, er komen soms zelfs aromasprays aan te pas om ze op elkaar te laten lijken.

Hoge prijs

Zoals vaak bij delicatessen het geval is, is verse truffel vaak heel duur. Zwarte truffel kost snel 500 euro per kilo, de witte variant gerust duizenden euro’s per kilo. Die hoge prijs heeft alles te maken met de zeldzaamheid en het lastige vindproces, waarbij truffelzoekers op pad gaan met een hond.

Zelf truffel gebruiken

In relatief simpele gerechten komt truffel het beste tot zijn recht. Denk aan pasta, bij aardappeltjes of in een gevuld eitje: daarin absorbeert de smaak goed. Maar ook bij biefstuk of carpaccio is truffel goddelijk. Truffelmayo of truffelolie vind je gewoon in het schap van de supermarkt.

Oil & Vinegar

Oil & Vinegar heeft een uitgebreid assortiment olijfolie en azijn én mooie truffelproducten: dunne schijfjes zomertruffel, olijfolie met witte of zwarte truffel, truffelsalsa, truffelpoeder, truffelzout, truffelcrème en truffelsaus. Ideaal voor de feestdagen.

