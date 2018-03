Het is weer weekend: 3x borrelen met lekkere hapjes en drankjes

Het is weer weekend en dat betekent tijd om te borrelen met lekkere hapjes en drankjes. Maar op welke plekken kun je dit nou het beste doen? Wij zetten een aantal hotspots voor je op een rijtje.

1. Izakaya

Dol op sushi? Midden in De Pijp (Amsterdam) vind je Izakaya. Deze hotspot is geïnspireerd op de restaurants in Japan, is stijlvol ingericht en alle gerechten worden geserveerd op kleine bordjes om te delen. izakaya-restaurant.com

2. De Beiaard

Met 24 bieren op de tap en 120 bieren op fles is De Beiaard in Enschede dé plek voor pils. Schuif aan met je vriendin voor een high beer en proef zeven verschillende speciaalbieren, die geserveerd worden met een uitgebreide borrelplank. beiaardenschede.nl

3. Fifty Five

Fifty Five zit in een monumentaal pand in hartje Maastricht. Strijk neer in het klassieke interieur en geniet van de culinaire, moderne gerechten. Tip: plak er een spa- of shopdag achteraan voor een onvergetelijk weekend. restaurant55.nl

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 10. De editie ligt t/m 13 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.