Zó weinig calorieën zitten er in 1 glas glühwein (en zo maak je ‘m)

Niets is lekkerder dan het nippen van een glaasje glühwein. Zeker als het buiten koud is, de verwarming hoog staat en de kerstmuziek op de achtergrond afspeelt. Het is de ultieme kerstbeleving, maar hoeveel calorieën zitten er nu eigenlijk écht in een glaasje glühwein?

Wij zochten het voor je uit!

Wat is glühwein?

De letterlijke vertaling van glühwein is ‘gloeiwijn’ en de naam verklapt eigenlijk al wat het is. Het is namelijk een warme wijn, ja echt, die je laat gloeien. Glühwein wordt vaak buiten geschonken op kerstmarkten of bij ijsbanen en dat is dan ook meteen de charme van het drankje: het drankje verwarmt letterlijk je lichaam. En zorgt ook nog eens voor dat gezellige (kerst)sfeertje.

Zo maak jij ‘m thuis

Je hoeft geen ster te zijn in de keuken, want niets is zó makkelijk als het maken van een glaasje glühwein. Het enige wat je nodig hebt is een goede fles wijn en enkele specerijen 😉

De ingrediënten

1 fles lekkere (!) rode wijn

1 vanillestokje

1 kaneelstokje

1 sinaasappel

4 kruidnagels

Heel erg moeilijk is het niet, je hoeft namelijk alleen het volgende te doen: snijd de sinaasappel in schijfjes en halveer het vanille stokje in de lengte. Let op: je hoeft het vanille stokje niet uit te schrapen. Pak een grote pan en schenk hier de fles wijn in. Voeg hier de schijfjes sinaasappel, vanille stokje, het kaneelstokje en de kruidnagels aan toe. En zet de pan voor 15 minuten op een laag vuurtje. Pas op: de wijn mag niet koken!

Voilà. Nu kun je genieten van een heerlijk zelfgemaakte glühwein. Santé!