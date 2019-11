Recept: Wentelteefjes met rood fruit

Good morning! Klaar met je havermout, yoghurt of broodje pindakaas op de vroege morgen? Met dit recept begint je dag altijd goed.

Voor 1 persoon

Voorbereiding: 10 minuten

Bereiding: 3-4 minuten

Nodig

Rood fruit * 10 g suiker * 2 sneden brioche * bruine suiker * coulis van rood fruit * een paar pistachenoten, grof gehakt * 1 ei * 100 ml melk * 20 g roomboter * 50 g ricotta

Uitleg bereiding

Klop in een kom de suiker en het ei door de melk. Schenk dit in een diep bord. Laat een snede brioche een paar tellen weken in het melkmengsel. Draai de snede om zodat ook de andere kant zich volzuigt. Verhit de roomboter in een koekenpan. Leg de snede brioche in de koekenpan, strooi er wat bruine suiker over en bak de snede 2 tot 3 minuten op halfhoog vuur. Draai de snede om en bak de andere zijde 1 minuut. Leg de snede apart. Doe hetzelfde met de tweede snede brioche. Leg beide gebakken sneden op een bord. Lepel er wat ricotta en wat coulis van rood fruit op. Maak het af met wat extra rood fruit en pistachenoten.

Productie: Michelle Wolfkamp Tekst: Émilie Franzo