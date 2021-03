De restaurants zijn door de lockdown nog steeds gesloten, maar dat mag de pret niet drukken. Er is namelijk een alternatief! Er zijn in de tussentijd heel wat drive-throughs geopend. Hoe slim! We hebben de leukste voor je op een rijtje gezet. Voor de burgers Een van deze leuke drive-throughs is Brothers. Brothers in Bunnik is eigenlijk een uitgaanslocatie, maar vanwege de huidige situatie omgetoverd tot burgerparadijs. Ze serveren er burgers (ook vega!) van Meneer Smakers, en als die je niet overhalen om een bezoekje aan de drive-thru te brengen, doen de livemuziek en lichtshow dat wel. Aanrader: de loaded fries (bijvoorbeeld met kaassaus, avocado of pulled chicken). brothers.nl

Ridders en jonkvrouwen Bij Ribhouse Robin Hood kun je met de auto terug de tijd in. Het terrein is namelijk omgebouwd in middeleeuwse sferen en zelfs het menu is hierop aangepast. Bestel ‘Mildred de keukenmeid’ (biefstukjes met kruidenboter) of ‘Gaspard de koperslager’ (zalmmoot met mosselen en garnalen) voor een heerlijk middeleeuws diner. robinhoodribhouse.nl Lees ook

What we like: Nationale Week Zonder Vlees: 3x een vegetarisch feestje