What we like: 3x helemaal ready voor het paasweekend

Als een brunch voor jou iets te vroeg is, zit je met een high tea van Herbergh De Drie Snoecken uit Lexmond wel gebakken. De high tea ziet er niet alleen superschattig uit, hij bestaat uit heerlijke baksels als lemon curd paastaartjes, scones en rocky road chocolade. dedriesnoecken.nl

Wat de boer niet kent

Voor een honderd procent natuurlijke paastafel kun je aankloppen bij boerderijwinkel Lindenhoff in Baambrugge. Zij hebben een bourgondische brunch in paasthema samengesteld, met alleen maar producten van het land. Verse eieren, fruit, kazen: noem het op. De box kun je bestellen, maar een bezoek aan hun marché is ook aan te raden.

lindenhoff.nl