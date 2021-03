What we like: Nationale Week Zonder Vlees: 3x een vegetarisch feestje

De Nationale Week Zonder Vlees roept alle Nederlanders op om van 8 t/m 14 maart geen vlees te eten. Want samen maken we het verschil. Daarom hebben we voor jou deze week 3 restaurants uitgezocht waar je overheerlijke vegaboxen kunt laten bezorgen of kunt afhalen.

Lekkers uit de polder Voor de Nationale Week Zonder Vlees kun je dit jaar een speciale restaurantbox bestellen, die in samenwerking met Flevo’s Weelde is gemaakt. In de box zitten heerlijke gerechten met seizoensproducten van lokale boeren en ambachtslieden uit de provincie Flevoland. Chef-kok Peter Lute bereidt de lekkerste streekproducten tot bijzondere gerechten. Alleen je eigen finishing touch is nog nodig. weekzondervlees.nl/restaurantbox

Familie vega Bestel je het liefst vegetarische afhaalgerechten? Dan moet je bij restaurant The Leaf in Den Haag zijn. Een van de eigenaren vond namelijk dat er vrij weinig vegetarische restaurants waren die dit deden en richtte dit familiebedrijf op met heerlijke gerechten als risotto, moussaka en crème brûlee als toetje. Het menu heeft voor iedereen wat wils en veel gerechten zijn zelfs vegan. theleaf.nl