Het is natuurlijk veel makkelijker om even een pizza te bestellen, maar dat is niet per se gezond. Daarbovenop is het als je dit regelmatig doet best een duur geintje. Gewoon lekker zelf koken dus. Maar wat nou als je dat helemaal niet kan? Geen zorgen! Wij hebben de beste plekken voor online kookles gezocht. Zo wordt zelfs de slechtste kok een sterrenchef.

Digitale keuken

De Kookfabriek organiseert kookworkshops die je ‘samen’ met je vrienden, familie of collega’s kunt doen. Iedereen krijgt van tevoren een boodschappenlijstje en een link naar de livestream opgestuurd. De chef begeleidt jullie online door het hele kookproces heen en tussendoor is er genoeg tijd om gezellig bij te kletsen.

kookfabriek.nl

Netflix maar dan anders

Zoek je inspiratie om lekker te koken? Check de website Cheflix dan eens. Daar vind je masterclasses van de beste Michelinsterrenchefs van Nederland. Er is geen kookervaring nodig en de ingrediënten zijn allemaal in de supermarkt te vinden. Voor € 2,99 per maand heb je onbeperkt toegang tot alle video’s en recepten.

cheflix.nl

De kunst van koken

Met dit online kookcollege kun je voor een avondje zelf de sterrenchef uithangen. Er is keuze uit verschillende workshops waarbij je kunt kiezen uit een vis, vlees of vegetarisch sterrengerecht. Alle ingrediënten die je nodig hebt worden naar je opgestuurd, zodat jij thuis je eigen privérestaurant kunt creëren.

onlinekookcollege.nl

Beeld: Unsplash