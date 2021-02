What we like: 3x romantisch diner voor twee

Het is bijna weer zover: Valentijnsdag. Dit jaar alleen wel event ietsjes anders dan normaal. Gelukkig kan je thuis ook een romantisch diner creëren met allerlei dinerboxen van verschillende restaurants. Dit zijn onze favoriete dinerspecials voor Valentijnsdag die je gewoon thuis kunt laten bezorgen. Met liefde gemaakt Bij Choux in Amsterdam bestel je een voorbereid driegangenmenu waar je thuis alleen nog even de finishing touch van doet. Naar wens uit te breiden met een tussengerecht of kaasdessert en bij elke gang is er ook een vegetarische optie. Elke week hebben ze wisselende gerechten, bijpassende wijnen kun je meteen mee bestellen. choux.nl

Lust voor het oog Met het Valentijnsmenu van Le Bon Vivant in Maastricht maak je zeker indruk op je date. Je krijgt instructies bij het vijfgangendiner, zodat je thuis de puntjes op de i kunt zetten. Het menu bestaat onder andere uit kreeftensoep, kalfssucade en als nagerecht frambozen bavarois. Mocht je helemaal willen uitpakken, bestel dan ook de borden van het restaurant voor een mooie opmaak. lebonvivant.nl Lees ook

Out of the box? Als je de Valentijnsbox van De Rechtbank in Utrecht in huis haalt, weet je zeker dat je een romantisch driegangendiner neerzet. Ook dit menu maak je zelf af in eigen keuken, met keuze uit vegetarisch, vis of vlees. Naast deze menu’s kun je pompoen-kokos soep, brood met dips of cocktails bestellen. Proost! derechtbank.com

Beeld: Gettyimages