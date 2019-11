Elk tentje heeft weer zijn eigen charme, en de keuze aan tentjes in Nederland is natuurlijk ook heel groot. Daarom hebben we de drie leukste tentjes voor je op een rijtje gezet.

1. Daar in dat kleine café

Remy’s Bistro in Zaandam ligt aan een jachthaven en is dé plek om neer te strijken op een romantische herfstavond. Denk: knus interieur – met velours banken en goudkleurig bestek – en een groot assortiment aan wijnen. Je kunt er ook een bootje huren of meedoen aan een kookworkshop.

remysbistro.nl

2. Boys will be boys

Schrik niet van de naam, want Bistro Boys in Groningen mag dan een stoere tent zijn, hij is ook gewoon voor vrouwen. Bij dit retro eetcafé ben je verzekerd van goed eten. Sterker nog: de kok is uitgeroepen tot beste kok van Noord-Nederland. Een bistro om je vingers bij af te likken, dus.

bistroboys.nl

3. Noord, oost, zuid, west

Altijd al naar New York gewild, maar heb je geen geld of tijd? Bij Bar & Bistro Op Zuid in Utrecht is het net of je even in de Big Apple bent. Bij binnenkomst word je ondergedompeld in een wereld van energie, creativiteit en kunst. De kaart staat vol met eetculturen die NY kent.

opzuidutrecht.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 44-2019. Deze editie ligt t/m 5 november in de winkel of kun je hieronder online bestellen.